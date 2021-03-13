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Espreso.tvОбществоВозле метро "Политехнический институт" в Киеве столкнулись сразу 4 автомобиля

Возле метро "Политехнический институт" в Киеве столкнулись сразу 4 автомобиля

Возле станции метро "Политехнический институт", что на проспекте Победы в Киеве, в ночь с 12 на 13 марта 2021 года произошла автотроща из четырех автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Речь идет о легковушках "Рено", "Мазда", "Форд" и грузовик "Ман".

В аварии никто кроме железа не пострадал.

Чтобы выяснить механизм ДТП, на место прибыли полицейские.

  • Напомним, 12 марта дорожнее движение в украинской столице парализовал обильный снегопад.

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