В "Буковеле" объявили, что горнолыжный курорт прекратил работу

13 марта, 2021, 19:50

Горнолыжный курорт "Буковель" пообещал возобновить работу, которая была прервана из-за карантина, 27 марта

Об этом говорится на странице курорта "Буковель" в facebook.

"Доводим до вашего сведения, что 12 марта 2021 года региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с сегодняшнего дня, 13 марта по 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом. В указанный период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой рекреационной целью. Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжение функционирования и предоставления туристических услуг", - говорится в сообщении.

В "Буковеле" пообещали обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных на этот период услуг после 27 марта 2021 года.

Напомним, 12 марта председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук, заявил, что "Буковель" прекращает работу из-за карантина.

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