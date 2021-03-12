"Буковель" прекращает работу, - ОГА

12 марта, 2021, 21:23

Горнолыжный курорт "Буковель" прекращает работу

Об этом во время брифинга сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук, пишет Общественное Карпаты.

"Сегодня (12 марта - ред.) благодаря позиции президента Зеленского удалось консолидировать общество, консолидировать правительство, консолидировать силовой блок и было принято решение о прекращении деятельности курорта Буковель. Это вынужденное решение, на которое мы пошли, и, наверное, это не последнее решение, которое будет, потому и красная зона, в которой мы находимся сейчас, она развивается пока. Сегодня мы не видим тренда на ее понижение", - отметил Бойчук.

С полуночи 13-го марта "Буковель" приостановит свою работу. Туристы не смогут воспользоваться услугами горнолыжного курорта.

А также глава ОГА добавил, что койко-мест, которые раскатывают в больницах для пациентов с COVID-19 недостаточно.

"Если мы не прервем цепь заболеваемости, цепь передачи коронавируса, никакие койко-места нам не помогут", - говорит Бойчук.

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