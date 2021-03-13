Россия - слабое государство, которое не в состоянии реализовать план по созданию Советского Союза 2.0 - Фейгин

13 марта, 2021, 16:28

Российская Федерация является слабым государством как с технологической, так и военной точек зрения, которое не сможет реализовать план по созданию Советского Союза 2.0

Об этом сообщил юрист, бывший депутат Госдумы России Марк Фейгин в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Учитывая положение президента России Владимира Путина, его предысторию, то, как он менялся, кем начинал свою политическую деятельность, мне кажется, для него не существует главной идеологической задачи в виде восстановления СССР или Российской империи. Мне кажется, все, что он сейчас делает больше направлено на сохранение и вечное продолжение его власти. И поэтому для Путина остается принципиальным контроль над постсоветским пространством, сохранение статуса как минимум пан-региональной державы, а в Европе и остальном мире - деятельность такого агрессивного мерзавца", - отметил Фегин.

Юрист пояснил, что Путин не стремится к созданию Советского Союза 2.0, поскольку Россия - отсталое и слабое государство, не способное реализовать такой масштабный проект.

"Нет у России ни ресурсов, ни возможностей. Технологическая отсталость, огромное военное отставание, о чем уже стоит говорить. Россия с военной точки зрения, технологической точки зрения - отсталое государство. Ее опережают уже не только США и Китай, но и ряд других государств".

Марк Фейгин также отметил, что уже можно усомниться в боеспособности российской армии по сравнению, например, с армией Турции.

Напомним, СМИ сообщают, что у президента Российской Федерации Владимира Путина осложнились память и мышление.

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