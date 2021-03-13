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"Слуга народа" попросит Зеленского идти на второй срок, - Арахамия


фото: president.gov.ua
Председатель политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия будет просить Владимира Зеленского идти на второй президентский срок

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, члены политической партии "Слуга народа" намерены призвать Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит - это уже его личное решение", - сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.

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