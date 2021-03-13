"Слуга народа" попросит Зеленского идти на второй срок, - Арахамия
13 марта, 2021, 16:18
Председатель политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия будет просить Владимира Зеленского идти на второй президентский срок
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По его словам, члены политической партии "Слуга народа" намерены призвать Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.
"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит - это уже его личное решение", - сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.
- Напомним, в мае 2020 года Владимир Зеленский заявил, что раздумывает, будет ли баллотироваться на второй срок.
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