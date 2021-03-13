"Ковидним" больницам Одессы остро не хватает кислорода, - волонтер

13 марта, 2021, 10:46

В заполненных "ковидних" отделениях больниц города Одесса начались серьезные перебои с количеством кислорода и многим тяжелым пациентам его просто не хватает

Об этом сегодня, 13 марта 2021 года, заявила одесская волонтер, глава благотворительного фонда Екатерина Ножевникова, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

Она говорит, что в последнее время в больницах практически исчезли реанимационные кровати и из-за дефицита медицинского кислорода теперь тяжелым больным может повезти только в том случае, если они попали на "кровати с кислородом".

Ножевников получает множество сообщений с различных медучреждений города, в котором медики, пациенты и их родственники жалуются на ситуацию.

"Но то, что происходит сейчас в больнице - это просто массовое истребление людей. У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на семь человек. Все, кто туда поступают, крайне тяжелые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас "похоронили" очередных двух человек из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать, как больные умоляют дать им кислород, держать их за руку и смотреть на муки и как они умирают, но при этом быть бессильным просто не в моготу. Морально это очень убивает. Выжигает в тебе все человеческое. Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру", - приводит Ножевникова слова врача "ковидного" отделение городской клинической больницы Одессы №5 в парке Шевченко.

Кроме того, волонтер считает, что для того, чтобы замедлить новую волну пандемии в регионе, необходимо усилить карантин. В противном случае, Одесскую область может ожидать судьба Прикарпатья.

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