В Ивано-Франковской области вторые сутки рекордная смертность от COVID-19

13 марта, 2021, 10:01

12 марта 2021 года в Ивано-Франковской области было зафиксировано 21 летальный случай среди пациентов с COVID-19, днем ранее умерли 20 больных

Речь идет о рекорде количества умерших от коронавируса за одни отдельно взятые сутки, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс .

Больше всего летальных случаев в пятницу, 12 марта, зафиксировано в городах Ивано-Франковск и Калуш.

"Вчера умерли жители Долинского (2), Коломойского (5), Кольского (6), Городенковского (2) районов и г. Ивано-Франковска (6)", - говорится в материале.

Всего за последние сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

В Иввано-Франковской области зафиксировано 719 новых случаев заболевания и 368 пациентов, которые выздоровели.

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