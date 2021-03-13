В Ивано-Франковской области вторые сутки рекордная смертность от COVID-19
Речь идет о рекорде количества умерших от коронавируса за одни отдельно взятые сутки, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс .
Больше всего летальных случаев в пятницу, 12 марта, зафиксировано в городах Ивано-Франковск и Калуш.
"Вчера умерли жители Долинского (2), Коломойского (5), Кольского (6), Городенковского (2) районов и г. Ивано-Франковска (6)", - говорится в материале.
Всего за последние сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
В Иввано-Франковской области зафиксировано 719 новых случаев заболевания и 368 пациентов, которые выздоровели.
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