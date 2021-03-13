Обнародовано имя украинского воина, погибшего 12 марта на Донбассе

13 марта, 2021, 20:35

12 марта от пули российского снайпера погиб 30-летний украинский военный Александр Пекур

Об этом сообщила Дмитровский сельский совет в facebook.

В сельсовете отметили, что во время вчерашнего обстрела в районе Марьинки погиб контрактник Александр Пекур из села Гуровщина Киевской области.

"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет", - говорится в сообщении.

12 марта 2021 года неподалеку от населенного пункта Марьинка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников, из-за которого погиб один воин.

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