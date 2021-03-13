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Espreso.tvОбществоВблизи Марьинки российские снайперы убили украинского военного

Вблизи Марьинки российские снайперы убили украинского военного

12 марта 2021 года недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Из-за этого погиб один воин

Речь идет о подконтрольном городе Марьинка на западной окраине оккупированного Донецка, передает Еспресо.TV.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщает официальная страница оперативно-тактической группировки "Восток" в соцсети.

Через украинскую сторону в СЦКК информация передана представителям ОБСЕ.

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