Вблизи Марьинки российские снайперы убили украинского военного
13 марта, 2021, 07:39
12 марта 2021 года недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Из-за этого погиб один воин
Речь идет о подконтрольном городе Марьинка на западной окраине оккупированного Донецка, передает Еспресо.TV.
"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщает официальная страница оперативно-тактической группировки "Восток" в соцсети.
Через украинскую сторону в СЦКК информация передана представителям ОБСЕ.
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