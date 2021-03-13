Вблизи Марьинки российские снайперы убили украинского военного

13 марта, 2021, 07:39

12 марта 2021 года недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Из-за этого погиб один воин