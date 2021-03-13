Лукашенко отреагировал на фильм-расследование о своем многомиллионном состоянии

13 марта, 2021, 15:36

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал лживой информацию о его многомиллионном состоянии, обнародованную в фильме-расследовании "Золотое дно"

Об этом сообщает DW .

В ответ на данные, обнародованные в фильме-расследовании "Золотое дно", который разместили на YouTube белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta, Лукашенко заявил, что "никогда себе не позволит украсть что-то у людей".

Он признался, что не смотрел фильм, однако назвал его лживым.

"Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что расследование Путилы - это калька с фильма о Путине, снятого командой Алексея Навального.

"К тому же называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" - спросил Лукашенко.

Напомним, 8 марта белорусское оппозиционное СМИ Nexta обнародовало документальный фильм-расследование "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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