17 резиденций, секретный дворец и люксовый автопарк: NEXTA опубликовал расследование о состоянии Лукашенко

9 марта, 2021, 10:35

Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

По информации команды NEXTA, несмотря на утверждения Лукашенко о том, что у него, "кроме Беларуси, ничего нет", на самом деле он владеет 18 резиденциями, как государственными, так и подаренными бизнесменами.

"Любая резиденция - это комплекс зданий. В центре всегда стоит дом номер один - деревянный дом, рядом флагшток. Когда заезжает" товарищ "- поднимается флаг", - рассказал журналистам бывший сотрудник администрации Лукашенко.За словам источника NEXTA, обслуживание резиденций обходится в десятки миллионов долларов ежемесячно.

Как подсчитали в NEXTA, в нынешнем автопарка Лукашенко:

две Audi A8 за 100 тыс евро каждая;

Maybach за 1,5 млн евро, который ему якобы кто-то подарил;

новее бронированный Maybach Pullman Guard с 1,4 млн евро с мини-баром и массажными креслами;

Rolls-Royce Phantom Coupe по 170 000 евро;

бронированный Mercedes-Benz C-Class 5 поколения за 160 тыс. евро;

Tesla за более 100 тыс евро, якобы подаренная Маск;

Mercedes-Benz GL за 131 тыс евро;

Mercedes C-Class 4 поколения по 200 тыс евро.

Все автомобили стоят около 4 млн евро, не считая стоимости их обслуживания и автопарка раритетных автомобилей.

В авиапарке самопровозглашенного президента - самолеты Boeing 737, Boeing 767, Gulfstream G550, Canadair CRJ-200 и элитный вертолет AgustaWestland AW139.

Как сообщают авторы расследования, Александр Лукашенко выделил почти 1,5 млрд долларов российскому олигарху Михаилу Гуцериеву в обмен на роскошную резиденцию. В Беларуси Гуцериев владеет строительной компанией Ю-строй, отелем Renaissance Минск, ангаром для бизнес-авиации в аэропорту Минск и компанией Славкалий.За данным журналиста Игоря Кулия, Гуцериев построил для Лукашенко "дворец" в ШЕРШУН Минской области. Сам олигарх утверждает, что резиденция принадлежит ему, а ее строительство обошлось в 40 млн долларов. Журналист считает, что юридически "дворец" может принадлежать олигарху, но пользуется им Александр Лукашенко. В обмен на строительство дворца Лукашенко выделил Гуцериеву 1,4 млрд долларов в строительство горно-обогатительного комплекса - деньги, которые власти Китая предоставила Беларуси в виде кредита под гарантии.

Также авторы расследования NEXTA рассказали об эксклюзивных авторучки за 2-4 тысячи евро, которые Лукашенко раздает в качестве подарков, и его брендовую одежду стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Кроме того, в NEXTA утверждают, что для Лукашенко якобы "поставлено на конвейер" процесс набора "подруг" - участниц конкурсов красоты и учениц модельных школ. Авторы расследования предположили, что диктатор имел отношения с победительницей конкурса "Мисс Беларусь" Марией Василевич, которая позже стала самой молодой белорусской депутатом.

По словам журналистов, это начало серии расследований о "коррупции в окружении Лукашенко" и они уже начали работу над новым фильмом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb