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Espreso.tvСпортФьюри пренебрежительно высказался о шансах Усика в супертяжелом весе

Фьюри пренебрежительно высказался о шансах Усика в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не сможет добиться успеха в супертяжелом дивизионе

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала iFL TV.

По его словам, Александр Усик не заслужил победу в поединке против британца Дерека Чисоры, которого он одолел по очкам, поэтому против лидеров хэвивейта украинец не имеет шансов.

"На самом деле я думал, что Чисора заслужил победу или ничью, в худшем случае. В результате Дерек проиграл. Если у Усика были трудности с соперником калибра Дерека, то как он собирается побеждать топ-бойцов нашего дивизиона?", - запроса Фьюри.

Британец является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой боксер из Великобритании - Энтони Джошуа.

WBO санкционировала украинца за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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