Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме, - Зеленский

Об этом шла речь в его видеообращении.

"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - сказал президент.

Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.

"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.

Напомним, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал утверждения СНБО стратегии деоккупации Крыма и заявил, что ряд принципиальных предложений не вошли в одобренный текст.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb