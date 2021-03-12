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Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утверждение Советом нацбезопасности и обороны государственной Стратегии деоккупации Крыма

Об этом шла речь в его видеообращении.

"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - сказал президент.

Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.

"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.

  • Напомним, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал утверждения СНБО стратегии деоккупации Крыма и заявил, что ряд принципиальных предложений не вошли в одобренный текст.

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