Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме, - Зеленский
12 марта, 2021, 22:09
Президент Владимир Зеленский прокомментировал утверждение Советом нацбезопасности и обороны государственной Стратегии деоккупации Крыма
Об этом шла речь в его видеообращении.
"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - сказал президент.
Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.
"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.
- Напомним, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал утверждения СНБО стратегии деоккупации Крыма и заявил, что ряд принципиальных предложений не вошли в одобренный текст.
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