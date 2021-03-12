Чубаров: в утвержденную СНБО стратегию деоккупации Крыма не внесли ряд принципиальных предложений Меджлиса

12 марта, 2021, 08:17

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал утверждение СНБО стратегии деоккупации Крыма и заявил, что ряд принципиальных предложений не вошли в одобренный текст

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Чубаров отметил, что члены Меджлиса участвовали в обсуждении первоначального текста публичной части документа, однако не все их предложения и замечания были учтены.

"Ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст стратегии не вошли", - отметил он .

Чубаров отметил, что члены Меджлиса предлагали внести в перечень задач стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

"Или, скажем, в раздел " Приоритетные направления ", где речь идет о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, мы предлагали записать " определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом, как коренным народом Украины, своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины ", - говорится в сообщении.

По словам Чубарова, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "все высказанные нами предложения могут быть детализированы и взяты в работу при разработке Кабинетом министров Украины плана мероприятий по реализации стратегии деоккупации Крыма".

"Жаль, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом. И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа," - добавил он.

В СНБО заявление Чубарова не комментировали.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя.

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