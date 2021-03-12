Уровень COVID-госпитализаций превышен в восьми регионах: МЗ обновило карантинные зоны

12 марта, 2021, 13:22

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели по коронавирусу в регионах: в Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Как отмечается, в Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7 на 100 тыс. населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87 6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

При этом по состоянию на 12 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В "оранжевой" зоне 10 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Другие области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Напомним, в течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев коронавируса (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.

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