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Espreso.tvОбществоВ Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 13 тыс. заражений COVID-19, умерли 230 пациентов

В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 13 тыс. заражений COVID-19, умерли 230 пациентов

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировано 1 438 468 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 915 - летальные, 1 214 876 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 940 случаев;
  • Волынская область - 272 случая;
  • Днепропетровская область - 665 случаев;
  • Донецкая область - 499 случаев;
  • Житомирская область - 1310 случаев;
  • Закарпатская - 568 случаев;
  • Запорожская область - 272 случая;
  • Ивано-Франковская область - 695 случаев;
  • Киевская область - 697 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 111 случаев;
  • Львовская область - 704 случая;
  • Николаевская область - 358 случаев;
  • Одесская область - 757 случаев;
  • Полтавская область - 304 случая;
  • Ривненская область - 269 случаев;
  • Сумская область - 431 случай;
  • Тернопольская область - 566 случаев;
  • Харьковская область - 688 случаев;
  • Херсонская область - 87 случаев;
  • Хмельницкая область - 491 случай;
  • Черкасская область - 338 случаев;
  • Черновицкая область - 658 случаев;
  • Черниговская область - 292 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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