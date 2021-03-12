В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 13 тыс. заражений COVID-19, умерли 230 пациентов
12 марта, 2021, 08:26
По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировано 1 438 468 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 915 - летальные, 1 214 876 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 896 случаев;
- Винницкая область - 940 случаев;
- Волынская область - 272 случая;
- Днепропетровская область - 665 случаев;
- Донецкая область - 499 случаев;
- Житомирская область - 1310 случаев;
- Закарпатская - 568 случаев;
- Запорожская область - 272 случая;
- Ивано-Франковская область - 695 случаев;
- Киевская область - 697 случаев;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 111 случаев;
- Львовская область - 704 случая;
- Николаевская область - 358 случаев;
- Одесская область - 757 случаев;
- Полтавская область - 304 случая;
- Ривненская область - 269 случаев;
- Сумская область - 431 случай;
- Тернопольская область - 566 случаев;
- Харьковская область - 688 случаев;
- Херсонская область - 87 случаев;
- Хмельницкая область - 491 случай;
- Черкасская область - 338 случаев;
- Черновицкая область - 658 случаев;
- Черниговская область - 292 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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