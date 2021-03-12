Рада на следующей неделе рассмотрит ключевые для земельной реформы законопроекты, - Корниенко
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
"У нас была мечта, чтобы люди распоряжались землей, и с 1 июля это будет. На этой неделе, кстати, в Верховной Раде будем голосовать за 2194, он стоит на повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах ", - цитирует пресс-служба слова председателя партии " Слуга народа " Александра Корниенко.
Отметим, законопроект №2194 финализирует земельную децентрализацию, максимально дерегулирует и деконцентрирует сферу земельных отношений, устраняет коррупционные риски в управлении земельными ресурсами. По словам Лещенко, законопроект должен стать новой "земельным конституцией", которая ликвидирует целый ряд коррупционных составляющих в земельных отношениях и повысит инвестиционную привлекательность.
В то же время принятие законопроекта №2195 позволит минимизировать коррупционные риски. Он предусматривает прозрачное и эффективное пользование и распоряжение землями, диджитализацию и автоматизацию отрасли, получение информации о земельных торгах исключительно через электронные аукционы и в режиме реального времени через сеть Интернет, а также создание публичной электронной системы о земельных участках.
Так, принятие этих документов является ключевым для внедрения земельной реформы в Украине.
- Напомним, 11 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять проекты законов №2194 и №2195.
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