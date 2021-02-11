Раде рекомендовали принять два законопроекта для развития рынка земли в Украине

11 февраля, 2021, 14:32

Аграрный комитет рекомендовал парламенту принять два законопроекта- №2194, который предусматривает передачу земель "на места", и №2195 - об электронных аукционах по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, парламент приблизился к финишной прямой в принятии ключевых законов, необходимых в производстве земельной реформы. На днях Аграрный комитет рекомендовал парламенту принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы.

"Законопроекты №2294 о земельном децентрализацию и №2195 о электронные торги - это новая основа для развития земельных отношений в Украине и будущее эффективной земельной реформы, которая стартует уже 1 июля. Поэтому я рассчитываю на поддержку народных депутатов в сессионном зале", - цитирует пресс-служба слова Лещенко.

Законопроект №2194 финализируют земельный децентрализацию, максимально дерегулируйте и деконцентруе сферу земельных отношений, устраняет коррупционные риски в управлении земельными ресурсами. По словам Лещенко, законопроект должен стать новой "земельным Конституцией", которая ликвидирует целый ряд коррупционных составляющих в земельных отношениях и повысит инвестиционную привлекательность.

В то же время принятия законопроекта №2195 позволит минимизировать коррупционные риски. Он предусматривает прозрачное и эффективное пользование и распоряжение землями, диджитализацию и автоматизацию отрасли, получения информации о земельных торгах исключительно через электронные аукционы и в режиме реального времени через сеть интернет, а также создание публичной электронной системы о земельных участках.

В пресс-службе напомнили, что законодательный проект земельной реформы содержит около десяти уже принятых законов и законопроектив, которые требуют принятия, и почти сорок подзаконных нормативно-правовых актов.