"Красная" зона: в Житомирской области отменили внутренние автобусные рейсы

12 марта, 2021, 13:05

В Житомирской области, которая находится в "красной" зоне карантина, отменили все внутренне автобусные рейсы

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на табло автовокзала "Житомир".

Как отмечается, отменили все автобусные рейсы в пределах Житомирской области. Однако межобластные и международные автобусы курсируют.

Начальник отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерий Ясинецкий в комментарии Укринформу отметил, что транспорт не ходитв соответствии с требованиями постановления Кабмина.

"Постановлением введены дополнительные ограничения в области, находящейся в красной зоне карантина. Одним из таких является запрет на осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действует, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - подчеркнул он .

Напомним, Министерство здравоохранения обновило разделение Украины по зонам карантина . В "красную" зону вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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