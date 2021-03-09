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Espreso.tvОбществоВ Украине обновили карантинные зоне: 4 области - "красные", Киев в "оранжевой"

В Украине обновили карантинные зоне: 4 области - "красные", Киев в "оранжевой"


фото: reuters
Министерство здравоохранения обновило разделение Украины по зонам карантина

Об этом говорится в новой таблице МЗ .

"Красная" зона Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Зона карантина "оранжевая": город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

"Желтая" зона Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

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