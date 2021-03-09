В Украине обновили карантинные зоне: 4 области - "красные", Киев в "оранжевой"
9 марта, 2021, 11:10
Министерство здравоохранения обновило разделение Украины по зонам карантина
Об этом говорится в новой таблице МЗ .
"Красная" зона Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Зона карантина "оранжевая": город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
"Желтая" зона Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
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