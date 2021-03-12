Пожар в доме престарелых в Киеве: полиция открыла уголовное производство

12 марта, 2021, 10:58

Правоохранители открыли уголовное производство из-за пожара в доме престарелых в Подольском районе столицы

Об этом передает пресс-служба полиции.

Как отмечается, правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания на крыше пансионата в Подольском районе столицы.

Так, событие зарегистрировано в Подольском управлении полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все детали инцидента, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании дома для престарелых. Пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

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