Непогода: въезд грузовиков в Киев ограничат

12 марта, 2021, 15:45

Из-за снегопада и сильного ветра с 17:00 будет временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев

Об этом сообщает пресс-слжба КГГА.

12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию.

Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Синоптики сообщили, что в Украину придет похолодание. 12 марта ожидается мокрый снег , дожди и порывистый ветер.

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