Непогода: въезд грузовиков в Киев ограничат
Об этом сообщает пресс-слжба КГГА.
12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.
Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию.
Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий.
Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.
- Синоптики сообщили, что в Украину придет похолодание. 12 марта ожидается мокрый снег , дожди и порывистый ветер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти