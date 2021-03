В Украину идет резкое похолодание: ожидается порывистый ветер и мокрый снег

12 марта, 2021, 09:02

В ближайшие дни в Украине похолодает. Ожидается мокрый снег, дожди и порывистый ветер

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре .

Так, 12 марта будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, мокрый снег, на западе с дождем, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, порывы до 15-20 м/с. Температура вечером и ночью будет -4 °C ... -9 °C, на Левобережье -10 °C ... -15 °C, в западных областях около 0 °C; днем от -3 °C до +2 °C, на западе страны и в Одесской области +3 °C ... +8 °C.

В Карпатах ночью значительный, а днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель; температура ночью -4 °C ... -9 °C, днем от -3 ° C до + 2 ° C.

В Киеве 12 марта облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура по Киеву ночью -4 °C ... -6 °C, днем около 0 °C; по области ночью -4 °C ... -9 °C, днем от -2 °C до +3 °C.

На выходных, 13-14 марта в Украине облачно с прояснениями.

13 марта ночью в Украине, кроме западных и восточных областей, мокрый снег, днем в юго-западной части дождь, на остальной территории без существенных осадков.

14 марта будет без осадков, лишь в западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м / с.

Температура ночью от -2 ° C до + 3 ° C, 13 марта на Левобережье -3 ° C ... -8 ° C ° мороза; днем в Украине + 5 ° C ... 10 ° C (на востоке + 1 ° C ... + 6 ° C), в западных, 14 марта и в южных областях местами + 11 ° C ... + 13 ° C.

13-14 марта в Киеве также облачно с прояснениями, без осадков, только ночью 13 марта мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м / с. Температура ночью от -2 ° C до + 3 ° C, днем +5 ° C ... + 10 ° C.

