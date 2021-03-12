На председателя КСУ Тупицкого, отстраненного Зеленским, до сих пор продолжают распределяться дела, - "Схемы"

12 марта, 2021, 14:09

По результатам расследования журналисты установили, что на председателя КСУ Александра Тупицкого, которого отстранили от должности указом Владимира Зеленского, распределили по меньшей мере три дела

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает " Радио Свобода ".

Как выяснили журналисты, в 2021 году, уже после объявления Офисом генерального прокурора подозрения Тупицкому и президентского указа об отстранении от должности судьи, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Первое дело - это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021 года, которая касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.

Читайте также: Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не впускает его в КСУ

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба - от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Читайте также: ГБР расследует возможную госизмену председателя КСУ Тупицкого

На запрос "Схем" в КСУ с просьбой прокомментировать, что означает такое распределение, как рассматривает дела отстраненный указом президента судья Тупицкий, который также не имеет доступа к помещению суда, в Конституционном суде сообщили:

"Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н. "

Кроме того, журналисты установили, что Александр Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня - то есть что именно им надо рассматривать, а что - нет.

По мнению бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, Конституционный суд пока имеет "гибридного председателя".

"Если бы - Тупицкий, но юридически должен быть Сергей Головатый (заместитель председателя КСУ, - ред.). Но де-факто Тупицкий формирует повестку дня, рассылает судьям", - отметил Шевчук.

В комментарии "Схема" судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда - Тупицкий, де-факто его обязанности выполняет Головатый".

Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо