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Espreso.tvОбществоТупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не пускает его в КСУ

Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не пускает его в КСУ


фото: Укрінформ
Отстраненный от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий подает в суд на Управление госохраны, сотрудники которого не пускают его на рабочее место

Об этом сообщает "Судебная власть Украины" .

Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управления государственной охраны, а третье лицо - Государственное бюро расследований.

Тупицкий заявляет, что не был официально уволен со своей должности, а раз так - в случае неявки на рабочее место ему засчитают прогул.

  • Напомним, 21 января отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.

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