Мэр Тернополя пригрозил отключениями воды и отопления заведениям - нарушителям карантина

12 марта, 2021, 12:15

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в учреждениях, которые не соблюдают карантина, будут отключать воду, отопление и другие сети

Об этом он сообщил в Facebook .

Надал отметил, что в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сказал он.

Мэр отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей ", - отметил Надал.

Напомним, в течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев коронавируса (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.

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