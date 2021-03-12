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Espreso.tvОбществоМэр Тернополя пригрозил отключениями воды и отопления заведениям - нарушителям карантина

Мэр Тернополя пригрозил отключениями воды и отопления заведениям - нарушителям карантина


фото: ukrinform
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в учреждениях, которые не соблюдают карантина, будут отключать воду, отопление и другие сети

Об этом он сообщил в Facebook .

Надал отметил, что в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сказал он.

Мэр отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей ", - отметил Надал.

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