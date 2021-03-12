Мэр Тернополя пригрозил отключениями воды и отопления заведениям - нарушителям карантина
Об этом он сообщил в Facebook .
Надал отметил, что в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.
"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сказал он.
Мэр отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.
"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей ", - отметил Надал.
- Напомним, в течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев коронавируса (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.
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