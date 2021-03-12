Ляшко рассказал, кто может получить СOVID-вакцину вне очереди

12 марта, 2021, 13:41

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал категории лиц, которые могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди

Об этом сообщает Укринформ .

"Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесли: участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях; народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главных государственных санитарных врачей (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеров и представителей религиозных организаций; выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры старше 60 лет ", - цитирует издание слова Ляшко.

По его словам, список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае обнаружения остатков доз в конкретный день, формируют региональные Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службой ОГА.

"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз ", - пояснил Ляшко.

Заместитель министра подчеркнул, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине от COVID-19 привито более 29 тыс. человек.

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