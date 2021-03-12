Евроcоюз призвал РФ немедленно разблокировать все пункты въезда-выезда на Донбассе
Об этом заявили во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ .
"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства, взятые на последнем нормандском саммите, путем использования своего большого влияния на поддерживаемые вооруженные формирования для обеспечения открытия без проволочек КПВВ " Счастье " и " Золотой ", а также всех закрытых пока КПВВ", - заявили в делегации.
Также ЕС призвал РФ проявить конструктив на переговорах в Трехсторонней контактной группе, где ОБСЕ является посредником, а Украина и Россия - сторонами конфликта: "Мы приветствуем лидерские усилия посла Грау в работе Трехсторонней контактной группы, состоящей из Украины и России с ОБСЕ в качестве посредника . Мы призываем Россию действовать конструктивно в рамках этих дискуссий. Политические соображения не должны преобладать над гуманитарными вопросами ".
Евросоюз в очередной раз призвал Россию "использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения Минских обязательств в полном объеме".
"Мы повторяем свой призыв к России немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоеными информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских соглашений ", - говорится в заявлении.
- Напомним, 7 марта российские оккупанты заблокировали пять пунктов въезда-выезда на Донбассе, пропуск осуществляется только через два КПВВ.
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