Оккупанты заблокировали 5 КПВВ на Донбассе
7 марта, 2021, 15:29
Российские оккупанты блокируют пять пунктов въезда и выезда на Донбассе, пропуск осуществляется только через два КПВВ
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". О причинах российская оккупационная власть не сообщает.
Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Однако, пропуск людей осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
- 11 февраля сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на Донбассе не работают из-оккупантов: с их стороны КПВВ отсутствуют
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