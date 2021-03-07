Оккупанты заблокировали 5 КПВВ на Донбассе

7 марта, 2021, 15:29

Российские оккупанты блокируют пять пунктов въезда и выезда на Донбассе, пропуск осуществляется только через два КПВВ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". О причинах российская оккупационная власть не сообщает.

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Однако, пропуск людей осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

11 февраля сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на Донбассе не работают из-оккупантов: с их стороны КПВВ отсутствуют

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb