ВСУ уже в марте получат опытные образцы ракетного комплекса "Нептун", - Таран
Об этом сообщает министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
"Опытные образцы украинской берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ" Нептун "в течение марта 2021 будут переданы в состав украинской армии. В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины уже сформирован соответствующий подраздел", - сказал он.
По его словам, комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч ".
"Наличие в составе ВМС ЖК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - заявил Таран.
Он также отметил, что действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Собственно, комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.
Так, первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.
- 14 января директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил о том, что работа над ракетными береговыми комплексами "Нептун" началась в "Луче".
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