"Ознакомились со строительством": глава "Укроборонпрома" заявил о начале изготовления ракетных комплексов "Нептун"

14 января, 2021, 13:01

14 января директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев обмолвился о том, что работа над ракетными береговыми комплексами "Нептун" началась в "Луче"

Об этом написал глава ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в Facebook.

"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также передвижной командный пункт ", - отметил Гусев.

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Напомним, 30 декабря конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в ВСУ в 2021 году ракетных комплексов "Нептун"

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