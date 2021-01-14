"Ознакомились со строительством": глава "Укроборонпрома" заявил о начале изготовления ракетных комплексов "Нептун"
Об этом написал глава ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в Facebook.
"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также передвижной командный пункт ", - отметил Гусев.
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Напомним, 30 декабря конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в ВСУ в 2021 году ракетных комплексов "Нептун"
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