Украинский лоукостер запустит рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова

11 марта, 2021, 19:42

Из Харькова рейсы в Стамбул планируют открыть с 29 апреля, а из Запорожья - с 28 мая

Об этом говорится в пресс-релизе компании SkyUp.

"По маршруту Запорожье - Стамбул - Запорожье будем летать три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая. По маршруту Харьков - Стамбул - Харьков будем летать также три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 29 апреля ", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что билеты уже можно приобрести на их сайте.

Билеты на рейс Запорожье - Стамбул будут стоить от 1 272 грн (без багажа), а на Харьков - Стамбул - от 1 286 грн.

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