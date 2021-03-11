Стало известно, где Роналду может продолжить карьеру
Об этом сообщает Daily Star .
По информации издания, Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может перейти в клуб MLS (Главной лиги футбола) "Интер Майами", владельцем которого английский футболист Дэвид Бекхэм. Отмечается, что стороны уже контактировали.
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако, после вылета туринцев с 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.
"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
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