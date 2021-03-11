"Нарушение Конституции и законов Украины": Малюська назвал основания иска Минюста о запрете партии Шария

11 марта, 2021, 12:27

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что основаниями для иска министерства о запрете партии Шария стали многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политсилой и ее лидером Анатолием Шарием

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд г. Киева иск о запрете деятельности политической партии" Партия Шария ". Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, партия указывает в качестве своего "лидера" - господином Шарием ", - написал Малюська.

Он отметил, что нормативное основание иска - статья 21 закона Украины "О политических партиях в Украине".

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывает материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда ", - подчеркнул министр.

Напомним, Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария". Суд открыл производство.

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