ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете партии Шария

11 марта, 2021, 10:58

Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины в Политической партии "Партия Шария".

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"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому он объявлен в государственный розыск.

Впоследствии, депутаты Ивано-Франковского городского совета призвали руководство государства запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария.

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