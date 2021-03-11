"Красная" зона: на Прикарпатье предприниматели блокировали дорогу и требовали прекратить работу Буковеля

11 марта, 2021, 16:07

11-го марта прикарпатские предприниматели перекрыли дорогу на въезде в Буковель - требовали прекратить работу горнолыжного курорта

Об этом пишет местное издание "Галка" .

Акция стартовала около 10:00, ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель",

Активисты считают, что когда малый бизнес закрыли на карантин - ситуация не улучшилась, а ухудшилась.

"Работать запретили, но налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, короновирус распространяется, а лечение платное. Чем платить???", - отметили предприниматели.

Как заметили активисты, согласно выводам Министерства здравоохранения, новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области начался с горнолыжного курорта "Буковель".

"Отсюда следует логический вывод - если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы прервать цепь распространения этой беды", - отмечают они.

По словам предпринимателей, на Прикарпатье введен "выборочный" карантин, который убивает малый и средний бизнес, поскольку работать запретили, а уплату налогов, сборов и жилищно-коммунальных услуг не отменили, а наоборот - увеличили.

Фото: galka

Напомним, Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В "красной" зоне находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

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