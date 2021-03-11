В Украине обновили разделение на карантинные зоне: к "оранжевой" добавили еще Николаевскую область

Об этом говорится в данных МЗ.

В "красной зоне" находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В "оранжевой" находятся 10 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

При определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 10 марта составляет 70,3, в Винницкой области - 116,4, Житомирской - 86,9; Закарпатской - 86,7; Николаевской - 74,1, Тернопольской - 60,1, Хмельницкой - 66, Черновицкой - 91,6. Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской области - 136,7 на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 10 марта в Закарпатской области - 70,1% (при определенном показателе 65%). Также высокий уровень занятости коек с кислородом в Ивано-Франковской - 63,3% и Житомирской - 55% областях.

В Киеве по состоянию на 10 марта загруженность коек с кислородом составляет 52,4%.

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