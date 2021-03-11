"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
11 марта, 2021, 11:50
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы предлагают на победу киевлян в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы коэффициент 4.10, на ничью дают 3.25, а на выигрыш "Вильярреала" - 2.00.
Намного выше эксперты считают и шансы испанского клуба на выход в четвертьфинал - 1.18 против 4.25 у динамовцев.
Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится сегодня в Киеве и начнется на НСК "Олимпийском" в 19:55.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Мирчи Луческу в "Динамо", киевская команда стала похожей на "Шахтер".
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