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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы


фото: facebook.com/fcdynamoua
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу киевлян в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы коэффициент 4.10, на ничью дают 3.25, а на выигрыш "Вильярреала" - 2.00.

Намного выше эксперты считают и шансы испанского клуба на выход в четвертьфинал - 1.18 против 4.25 у динамовцев.

Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится сегодня в Киеве и начнется на НСК "Олимпийском" в 19:55.

 

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