"Бюджет Национального института рака является" лакомым куском "для Степанова": Стефанишина о назначении экс-регионала Андрея Шипко и. о. директора института рака

11 марта, 2021, 14:54

Такое мнение нардепка высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Андрей Шипко - человек, привыкший работать по старой системе. Я говорю по системе" регионалов ". Поэтому я прекрасно понимаю пациентов, которые в шоке от того, что происходит. Ведь Национальный институт рака - государственное учреждение, в котором лечатся десятки тысяч онкобольных пациентов. Бюджет этого института составляет 220 млн грн только на лекарства и медпрепараты, а еще 1,5 млрд грн в этом году заложено на ремонт и оснащение помещения. Поэтому я предполагаю, что эти средства являются "лакомым куском" для Степанова и Шипка ", - пояснила Стефанишина.

Нардеп уверена, что в таких назначениях имеют место серьезные коррупционные составляющие. Она объяснила это тем, что Андрея Шипка не удалось назначить в Национальной службы здоровья Украины, где бюджет составляет 100 млрд грн, поэтому, по ее мнению, хотя бы 1,5 млрд грн из бюджета Национального института рака можно будет "освоить".

"Андрея Шипка назначил и. о. директора Национального института рака непосредственно министр здравоохранения Максим Степанов. Сначала его не смогли назначить в Национальной службы здоровья, где бюджет составляет 100 млрд грн, поэтому решили разделить хотя бы 1,5 млрд грн . Но, к сожалению, больше всего от этого пострадают онкобольные пациенты", - добавила Стефанишина

Ольга отметила, что, учитывая страшную статистику онкобольных пациентов в Украине, это может привести к катастрофе.

"Мы имеем очень страшную статистику онкологии в Украине. К сожалению, она не обходит ни одной украинской семьи. Но, вместо того, чтобы развивать Национальный институт рака, предоставлять возможность врачам развиваться и закупать качественные лекарства по конкурентным ценам, мы такие назначения", - сказала Стефанишина.

Напомним, 10 марта исполняющим обязанности директора Национального института рака стал бывший депутат от Партии регионов и "Возрождения" Андрей Шипко , который голосовал за "диктаторские" законы во время Революции Достоинства.

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