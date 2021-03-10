Экс-регионал Шипко, который голосовал за "диктаторские законы", возглавил Национальный институт рака

10 марта, 2021, 13:57

Исполняющим обязанности директора Национального института рака стал бывший депутат от Партии регионов и "Возрождение" Андрей Шипко

Об этом говорится на сайте Национального института рака.

Отмечается, что экс-регионал, депутат, который поддерживал "диктаторские законы" в январе 2014 года, Андрей Шипко стал и.о. директора Национального института рака.

Справка: Андрей Шипко - бывший член "Партии регионов" (2006-2014 годы). Он был одним из депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы" в январе 2014 года. Их приняли с многочисленными нарушениями процедуры, в частности "регионалы" и их союзники голосовали поднятием рук, без обсуждения, а их тексты стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали.

Летом 2020 года и.о. директора Александр Яцына представил Андрея Шипко своим заместителем. На сайте института Шипко указан первым заместителем директора.

В свою очередь Яцына стал и.о. директора после того, как предыдущую директора Елену Колесник отстранили от работы в 2019 году.

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