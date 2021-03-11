"Бавария" нашла нового главного тренера

11 марта, 2021, 21:33

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может возглавить мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает 90min.de.

По информации источника, боссы "Баварии" рассматривают Юлиана Нагельсманна как потенциальную замену Гансу-Дитеру Флику, который может возглавить сборную Германии по футболу.

Сообщается, что Немецкий футбольный союз не собирается по собственной инициативе начинать переговоры с Фликом. Но если специалист сам выразит заинтересованность, то будет главным претендентом на эту должность.

33-летний Нагельсманн возглавляет "Лейпциг" с 2019 года. Под руководством немца "быки" вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

9 марта стало известно, что Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии летом 2021 года после финальной части чемпионата Европы по футболу.

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