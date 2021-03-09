Сборная Германии объявила об отставке тренера, который возглавлял ее 15 лет
Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза .
Контракт специалиста был рассчитан до чемпионата мира-2022, однако Лев сам попросил сократить срок соглашения и ему пошли навстречу.
61-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.
Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.
Последний крупный турнир, чемпионат мира - 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап.
- В ноябре 2020 стало известно, что сборная Германии, после позорного поражения от Испании 0: 6, ищет нового тренера .
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