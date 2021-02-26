Ивано-Франковский горсовет призвал запретить партии Шария и ОПЗЖ

26 февраля, 2021, 15:46

Депутаты Ивано-Франковского городского совета призвали руководство государства запретить деятельность партий политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария

Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову депутаты приняли 26 февраля.

По мнению депутатов, ОПЗЖ и партия Шария является "рупорами Кремля", которые манипулируют нормами морали, вопросами языка и дружбы с Россией, чем способствуют расколу общества.

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"Революция Достоинства привела к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Однако и после революции Украина вынуждена противостоять гибридной войне с русским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу ", - говорится в заявлении.

Горсовет просит принять законопроект и другие акты, которые запретили бы фактическую деятельность партий.