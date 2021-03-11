Куман рассказал о будущем Месси в "Барселоне"

11 марта, 2021, 09:49

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси с оптимизмом смотрит на перспективы команды

Об этом Куман сказал после вылета каталонцев из Лиги чемпионов, сообщает Marca .

По словам нидерландского тренера, Месси еще не определился с будущим в "Барселоне", но смотрит на перспективы команды с оптимизмом.

"Лионель должен сам решить ситуацию со своим будущим, никто ему в этом не поможет. Уже сейчас он видит, что команда движется в правильном направлении. А с учетом внесенных нами изменений и количества молодых футболистов, которые только растут, он не может сомневаться в будущем этой команды ", - сказал Куман после ничьей с ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси в этой игре забил гол и не реализовал пенальти, "Барселона" вылетела с турнира из-за поражения в первой игра 1: 4.

10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

"Барселона" не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2006/2007 .

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