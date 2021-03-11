"Барселона" не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет

11 марта, 2021, 08:29

Испанская "Барселона" не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2006/2007

Об этом сообщает футбольный статистик Педро Мартин в twitter.

Накануне "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов после 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ по сумме двух матчей - 1: 4, 1: 1.

Каталонцы покинули турнир в четвертьфинал впервые с сезона-2006/07. Тогда их в 1/8 финала выбил "Ливерпуль" - 1: 2, 1: 0.

Eliminaciones del Barça en octavos de final de Liga de Campeones:

2005 Chelsea

2007 Liverpool

2021 PSG - Pedro Martin (@pedritonumeros) March 10, 2021

10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb