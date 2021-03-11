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Espreso.tvСпорт"Барселона" не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет

"Барселона" не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2006/2007

Об этом сообщает футбольный статистик Педро Мартин в twitter.

Накануне "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов после 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ по сумме двух матчей - 1: 4, 1: 1.

Каталонцы покинули турнир в четвертьфинал впервые с сезона-2006/07. Тогда их в 1/8 финала выбил "Ливерпуль" - 1: 2, 1: 0.

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