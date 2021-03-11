Евросоюз одобрил вакцину корпорации Johnson & Johnson
11 марта, 2021, 15:49
11 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвтертую по счету вакцину от COVID-19. ЕС уже заказал 400 млн доз
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отметим, вакцина Johnson & Johnson отличается от остальных: для вакцинации ней необходима только одна прививка.
Препарат Johnson & Johnson разработан фармацевтической компанией Janssen, со штаб-квартирой в Бельгии.
Читайте также: Главный инфекционист США заявил, что не против привиться вакциной Johnson & Johnson
Отмечается, что ЕС уже заказал 400 млн доз новой вакцины.
- Ранее в ЕС зарегистрировали вакцины от Pfizer-Biontech, Moderna и Astra Zeneca.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти