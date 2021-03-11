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Espreso.tvОбществоЕвросоюз одобрил вакцину корпорации Johnson & Johnson

Евросоюз одобрил вакцину корпорации Johnson & Johnson


фото: reuters
11 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвтертую по счету вакцину от COVID-19. ЕС уже заказал 400 млн доз

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отметим, вакцина Johnson & Johnson отличается от остальных: для вакцинации ней необходима только одна прививка.

Препарат Johnson & Johnson разработан фармацевтической компанией Janssen, со штаб-квартирой в Бельгии.

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Отмечается, что ЕС уже заказал 400 млн доз новой вакцины.
  • Ранее в ЕС зарегистрировали вакцины от Pfizer-Biontech, Moderna и Astra Zeneca.

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