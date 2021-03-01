Главный инфекционист США заявил, что не против привиться вакциной Johnson & Johnson

1 марта, 2021, 07:18

Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что он привился бы недавно одобренной вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson

Об этом сообщает Голос Америки.

Он призвал американцев сделать прививки, используя любую из трех одобренных вакцин.

"Все три действительно хорошие, и люди должны сделать прививку той, которая наиболее доступна для них. Если вы пойдете и там будет вакцина от Johnson & Johnson, то я бы привиться ней ", - сказал Фаучи.

Правительство США одобрило вакцину Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы. Ранее были одобрены вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna. Каждая из этих вакцин требует двух инъекций и хранятся при очень низких температурах. Вакцина Johnson & Johnson в отличие от них хранится при температуре обычного холодильника.

Ожидается, что поставки вакцины Johnson & Johnson в центры вакцинации начнутся уже на днях.