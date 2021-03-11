Британский тяжеловес отказался делить гонорар на условиях Усика

11 марта, 2021, 14:10

Британский боксер Джо Джойс отказался от распределения гонораров за бой за титул "временного" чемпиона WBO на условиях украинца Александра Усика

Об этом заявил менеджер британца Сэм Джонс, сообщает Sky Sports .

По его словам, Джо Джойс никогда не согласится на распределение призовых в пропорции 93% на 7%, который предложил промоутер украинского тяжеловеса Александр Красюк.

"Мы понимаем, что в Усика по контракту остался только один бой с Александром Красюком, и поэтому он пытается подвести этот поединок под промоутерские торги с Эдди Хирный, чтобы оставаться участником процесса. По поводу распределения гонорара в пропорции 93: 7, то это смешно. мы очень уважаем WBO, как одну из самых справедливых организаций. мы уверены, что они предложат справедливое распределение гонорара, если дело дойдет до промоутерских торгов ", - сказал Джонс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет Джошуа.

WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

10 марта стало известно, что Александр Усик требует, чтобы его гонорар за поединок против Джо Джойса был вчетверо больше , чем у британца.

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