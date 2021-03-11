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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес обвинил россиянина Поветкина в подделке теста на коронавирус

Британский тяжеловес обвинил россиянина Поветкина в подделке теста на коронавирус


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Диллиан Уайт не верит в то, что его соперник россиянин Александр Поветкин был заражен коронавирусом

Об этом сообщает The Sun.

Уайт уверен, что Поветкин не болел коронавирусом, а хотел получить больше времени на тренировки и подготовку к их бою.

"У него никогда не было коронавируса, он просто хотел больше времени на тренировки и подготовку. После ковида нельзя так быстро вылечиться и восстановиться, а у него чудо случилось. Но это бокс, и я привык к подобным играм и уловкам. Для того, кто переболел коронавирусом, на фото Поветкин имеет лучший вд, чем до болезни. Сомневаюсь, что человек после больничной койки будет так прекрасно выглядеть. к счастью, наш поединок состоится", - сказал Диллиан Уайт.

22 августа 2020 года россиянин сенсационно нокаутировал Уайта. Планировалось, что реванш состоится 21 ноября, однако из-за заболевания Поветкина коронавирусом повторный поединок перенесли сначала на 30 января, а затем отложили на более поздний срок. Поединок должен состояться 27 марта.

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