Российский тяжеловес Поветкин объяснил, почему не хочет драться с Усиком

30 декабря, 2020, 10:39

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не хочет драться с Александром Усиком из-за дружеских отношений с украинцем

Об этом сообщает "Р-Спорт".

По словам Поветкина, который является "временным" чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он согласится на бой с Усиком только в крайнем случае.

"Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним хорошие, приятельские отношения. Если останемся мы вдвоем с Усиком, тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет", - сказал Поветкин.

Усик с 2019 года также выступает в супертяжелом весе и является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 15 декабря Александр Поветкин заявил о желании провести реванш против британца Энтони Джошуа.

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